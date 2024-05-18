Ф’юрі перед боєм купив труси Усика

Вже сьогодні Ф’юрі може втратити статус чемпіона.

Перед боєм за звання абсолютного чемпіона світу між Тайсоном Ф’юрі та Олександром Усиком відбулася досить цікава подія. Британець зненацька для багатьох купив на аукціоні боксерські труси нашого співвітчизника.

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Про це у соціальній мережі повідомив відомий журналіст Майкл Бенсон. За його інформацією, за предмет гардеробу українського боксера Ф’юрі заплатив 10 тисяч доларів.

Журналіст уточнив, що на шортах Усик залишив свій автограф. У них український чемпіон світу бився проти росіянина Мурата Гасієва. Той поєдинок пройшов у Москві, і тоді наш співвітчизник здобув досить впевнену перемогу. Усі судді віддали перемогу Олександру. Бій відбувся 18 липня 2018 року.

Вже в ніч на 19 травня Усик та Ф’юрі зійдуться у очному протистоянні. Їхній поєдинок прийме арена в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Переможець поєдинку отримає звання абсолютного чемпіона світу.

Перед очним протистоянням обидва боксери не мають поразок у професійній кар’єрі. Таким чином сьогодні може перерватися серія одного з них.

Раніше "Телеграф" писав про те, що бій Усик — Ф’юрі орієнтовно розпочнеться 19 травня о 00:30. В Україні поєдинок можна подивитися ексклюзивно на Megogo, а "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію бою. Додамо, що букмекери здивували прогнозом на бій українця із британцем.