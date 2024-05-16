Усик — Ф’юрі: коли бій, о котрій початок чемпіонського поєдинку

Усик та Ф’юрі проведуть великий бій у Саудівській Аравії

У суботу, 18 травня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) пройде велике шоу професійного боксу, головною подією якого стане об’єднавчий бій у королівській вазі Усик — Ф’юрі. Небиті чемпіони світу Олександр Усик (21-0, 14 КО) та Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) проведуть історичну "дуель" за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

В Україні вечір боксу Усик — Ф’юрі можна переглянути у прямому ефірі на медіасервісі Megogo. Про це повідомляє "Телеграф".

Шоу боксу в Ер-Ріяді стартує о 19:00 за київським часом. На любителів боксу чекають 9 боїв андеркарда, після чого на ринг вийдуть "Циганський король" та "Кіт". Головний бій вечора Усик — Ф’юрі розпочнеться після опівночі. Трансляція поєдинку на Megogo доступна на сервісі за підписками: "Спорт", "Максимальна" та "Максимальна + благодійність".

Промо відео бою Усик — Ф’юрі

Точний час початку бою залежатиме від виступів боксерів в андеркарді, а також організаторів (на одному з вечорів боксу в Саудівській Аравії була навіть музична пауза, – ред.). Наприклад, бій Джошуа — Нганну розпочався після 02:00, а поєдинок Ф’юрі — Нганну — після 01:30 за київським часом. Ці бої відбулися в Ер-Ріяді.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію бою Усик — Ф’юрі. Зазначимо, Олександр – невеликий фаворит поєдинку.