Рано почав: Ф’юрі показав, як святкуватиме перемогу над Усиком (відео)

Поки що на рахунку Ф’юрі немає поразок

Незабаром відбудеться головна боксерська подія цього століття — бій Олександра Усика та Тайсона Ф’юрі за звання абсолютного чемпіона світу. Обидва боксери вже перебувають на арені в Ер-Ріяді, де й пройде історичний для обох поєдинок.

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Зважаючи на все, британець не розглядає жодного варіанту, окрім як перемога. Про це свідчить ролик, опублікований Queensberry Promotions у соціальній мережі Х.

Після перемоги над українцем британець хоче показати, ніби він закурив сигару прямо в рингу.

"Тайсон Ф’юрі вже склав плани на святкування після бою", — йдеться у підписі до ролика.

Зазначимо, що на даний момент обидва боксери не мають поразок на професійному рингу. На думку букмекерів, українець і британець мають приблизно рівні шанси на перемоги в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу.

Тайсон Ф’юрі вже склав плани на святкування після бою

Раніше "Телеграф" писав про те, що бій Усик — Ф’юрі орієнтовно розпочнеться 19 травня о 00:30. В Україні поєдинок можна подивитися ексклюзивно на Megogo, а "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію бою. Додамо, що букмекери здивували прогнозом на бій українця із британцем.