"На куражах з дамами": футболіста збірної України викрили у зраді

Дружина гравця все розповіла у соцмережах

Дружина півзахисника "Шахтаря" та збірної України Олександра Зубкова Ганна публічно звинуватила чоловіка у зраді. Раніше Ганна розповіла, скільки має заробляти ідеальний чоловік.

Відповідний коментар Зубкова опублікувала у сторіс на своїй сторінці в Instagram. Схоже, Ганна отримала доступ до телефона чоловіка.

"Казочка про те, що є вірні чоловіки виявилася просто казочкою. І мій зрадив. Дізналася випадково. Анька у Варшаві 1,5 роки від війни ховається, а Сашка на куражах із дамами", — написала Зубкова.

Крім того, Ганна опублікувала скриншот бесіди футболіста з дівчиною, а також показала історію пошукових запитів вінгера Гірників. Судячи зі скриншотів, гравець шукав повій у Києві.

"Чудово... Сімейний бюджет куди йде. І багато днів поспіль людина це шукала", — додала Ганна.

Додамо, на сторінку Зубкової в Instagram підписано понад 20 тис. людей. Ганна часто радує підписників гарячими знімками.

Ганна Зубкова

Нагадаємо, збірна України незабаром розпочне свій шлях на чемпіонаті Європи й цей скандал може вплинути на атмосферу в команді та на самого гравця. З розкладом Синьо-жовтих на турнірі можна ознайомитись на сайті "Телеграф".