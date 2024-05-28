У суперника збірної України по Євро-2024 велика проблема: команда втратила лідера

На Євро-2024 від Бельгії поїдуть 25 футболістів

Вже майже за два тижні стартує чемпіонат Європи з футболу в Німеччині. Учасники Євро-2024 поступово оголошують свої заявки на турнір та 28 травня визначився склад збірної Бельгії, яка зіграє в одній групі з командою України.

Заявку бельгійців було представлено на сайті місцевої федерації футболу. Головною сенсацією стало те, що першість у Німеччині пропустить багаторічний лідер команди – голкіпер Тібо Куртуа.

Майже весь сезон один із найкращих воротарів планети пропустив через травму, зігравши лише у п’яти матчах за "Реал". Натомість у більшості ігор ворота захищав голкіпер збірної України Андрій Лунін.

Наразі Куртуа відновився після травми і навіть готовий зіграти у фіналі Ліги чемпіонів проти "Боруссії" 1 червня. При цьому, якщо вірити чуткам у ЗМІ, до збірної виклику бельгієць не отримав через конфлікт із головним тренером Доменіко Тедеско.

Заявка збірної Бельгії на Євро-2024

Воротарі: Коен Кастельс ("Вольфсбург"), Томас Камінскі ("Лутон Таун"), Мац Селс ("Ноттінгем Форест").

Захисники: Тімоті Кастаньє ("Фулхем"), Зено Дебаст ("Андерлехт"), Максим де Куйпер ("Брюгге"), Ваут Фаєс ("Лестер Сіті"), Томас Меньє ("Трабзонспор"), Артур Теате ("Ренн"), Ян Вертонген ("Андерлехт").

Півзахисники: Кевін Де Брюйне ("Манчестер Сіті"), Орель Мангала ("Ліон"), Амаду Онана ("Евертон"), Юрі Тілеманс ("Астон Вілла"), Артур Вермеєрен ("Атлетіко Мадрид"), Астер Вранкс ("Вольфсбург"), Аксель Вітсель ("Атлетіко Мадрид").

Нападники: Йохан Бакайоко (ПСВ Ейндховен), Яннік Карраско ("Аль-Шабаб"), Шарль Де Кетеляре ("Аталанта"), Джеремі Доку ("Манчестер Сіті"), Ромелу Лукаку ("Рома), Доді Лукебакіо ("Севілья") ), Лоїс Опенда ("РБ Лейпциг"), Леандро Троссар ("Арсенал").

Імовірний стартовий склад збірної Бельгії на матчі Євро-2024

Збірна Бельгії зіграє проти команди України 26 червня у рамках 3-го туру групового етапу. Зустріч відбудеться у Штутгарті.

Група збірної Бельгії на Євро-2024

Раніше "Телеграф" писав про те, як букмекери оцінюють шанси збірної України на вихід із групи на Євро-2024.