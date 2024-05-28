З РФ втекла чергова топ-фігуристка

Юна спортсменка вирішила захищати кольори Вірменії

Російська фігуристка Софія Тітова виступатиме за команду Вірменії. Напередодні українські фігуристи потрапили у скандал через спільні тренування з росіянами.

Про це повідомляє "Матч ТВ". За інформацією джерела, 15-річна спортсменка отримала відкріплення від Федерації фігурного катання Росії (ФФКР).

Тітова — переможець етапів Гран-прі Росії серед юніорів, призер першості Москви. Вона тренується в академії затятого путініста Євгена Плющенка.

Нагадаємо, за інформацією "РИА Новости", лише у травні 2024 року відкріплення від ФФККР отримали Софія Самодєлкіна (для виступу за Казахстан), Аннабель Морозова (за США) та пара Катерина Гейніш/Дмитро Чигирьов (за Узбекистан).

Виступ Софії Тітової

Російські спортсмени почали масово змінювати громадянство після початку повномасштабної війни в Україні. Примітно, що найчастіше з РФ тікають шахісти.

Раніше заслужений тренер СРСР із фігурного катання Тетяна Тарасова підтримала ідею олімпійського перемир’я. Вона запропонувала забути "дрібні образи" та сісти за стіл переговорів.