Дивом усі залишилися живими: в авіакатастрофі ледь не загинула відома футбольна команда (відео)

У плани іспанського колективу довелося вносити корективи

Футболісти та співробітники іспанського футбольного клубу "Кадіс" ледь не загинули в авіакатастрофі. Інцидент стався, коли команда з Андалусії летіла до Сальвадора.

Про це 28 травня повідомили на офіційному сайті "Кадісу". Президент клубу Мануель Віскайно розповів, що у літака відмовив двигун.

"Ми всі відчули відмову двигуна, але ніхто з нас не є пілотом, і ми знаємо, що це означає. Це були моменти невпевненості та страху. Гравці були в "шоці" і не можна було сказати їм, що ми збираємося продовжити діставатися місця призначення", — зазначив він.

Також у прес-службі зазначили, що товариський матч у Сальвадорі було вирішено скасувати.

"Наша поїздка до Сальвадору була скасована у зв’язку з виявленими проблемами на борту літака. Але ми не здаємося. Незабаром ми виконаємо наш обов’язок перед Хорхе Гонсалесом, Сальвадором та місцевими жителями, незважаючи ні на що!" — йдеться у повідомленні.

Відомо, що команда летіла на лайнері Boeing 767. Проблема з двигуном виникла через 10 хвилин після зльоту, через що пілоти здійснили екстрену посадку в аеропорту Севільї. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

За підсумками минулого сезону "Кадіс" фінішував на 18-му місці у турнірній таблиці Ла Ліги та понизився у класі.

Раніше "Телеграф" писав, що український футболіст допоміг "Реалу" стати чемпіоном Іспанії.