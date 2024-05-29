Назавжди 23: на війні з Росією загинув український боксер

Спортсмен воював у десантно-штурмовій бригаді

На війні із Росією загинув 23-річний вихованець львівської школи боксу Максим Кіт. Спортсмен захищав Україну від окупантів у складі 80-ї десантно-штурмової бригади.

Про загибель спортсмена повідомляє Львівська обласна федерація боксу. Інформацію підтвердили також рідні воїна в соціальних мережах.

У мирному житті Максим Кіт був вихованцем львівської ДЮСШ №7, багаторазовим призером чемпіонатів Львівської області, призером та фіналістом чемпіонатів України. Також боксер неодноразово ставав переможцем міжнародних турнірів.

Українські спортсмени та тренери у великій кількості стали на захист України після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. У тому числі відстоюють незалежність у боротьбі з окупантом і представники боксу, частина з яких назавжди залишилася на лінії фронту.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на війні загинув титулований український важкоатлет, дворазовий чемпіон Європи Олександр Пелешенко. Також, за даними голови Мінмолодьспорту Матвія Бідного, понад 3000 спортсменів перебувають у лавах ЗСУ, 462 з них загинули.