Навсегда 23: на войне с Россией погиб украинский боксер

Спортсмен воевал в десантно-штурмовой бригаде

На войне с Россией погиб 23-летний воспитанник львовской школы бокса Максим Кит. Спортсмен защищал Украину от оккупантов в составе 80-й десантно-штурмовой бригады.

О гибели спортсмена сообщает Львовская областная федерация бокса. Информацию подтвердили также родные воина в социальных сетях..

В мирной жизни Максим Кит был воспитанником львовской ДЮСШ №7, многократным призером чемпионатов Львовской области, призером и финалистом чемпионатов Украины. Также боксер неоднократно становился победителем международных турниров.

Украинские спортсмены и тренеры в большом количестве встали на защиту Украины после полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. В том числе, отстаивают независимость в борьбе с оккупантом и представители бокса, часть из которых навсегда осталась на линии фронта.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на войне погиб титулованный украинский тяжелоатлет, двукратный чемпион Европы Александр Пелешенко. Также, по данным главы Минмолодьспорта Матвея Бедного, более 3000 спортсменов находятся в рядах ВСУ, 462 из них погибли.