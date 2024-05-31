"Зрадниця": у РФ накинулися на тенісистку, яка проміняла Росію на вино та сир

Спортсменка 7 років проживала у Франції, перш ніж поміняти громадянство

Колишня російська тенісистка Варвара Грачова розгнівала ексспіввітчизників, розповівши про своє життя. 23-річна Варвара у 2023 році змінила спортивне громадянство на французьке.

Відповідний коментар 23-річної Грачової наводить rmcsport. Варвара розповіла, що її підтримують французи та французька федерація.

"Публіка приголомшлива! Всі мене підтримують, це здорово. Це мій перший "Ролан Гаррос" у якості француженки, і я дуже пишаюся цим. Рішення виступати за Францію багато що змінило в моєму житті. У мене є підтримка французької федерації та громадськості, які мене прийняли. Це політичний вибір, але я думала, що мене не приймуть тут через моє походження.

Працювати та жити стало легше, приємніше. Вино, сир, шампанське – це життя!" — розповіла Грачова, яка покинула РФ у 14 років.

Російські користувачі мережі жорстко розкритикували Грачову, яка проміняла "російський мир" на "вино, сир та шампанське". Росіяни називають Грачову зрадницею, хоча є й ті, хто підтримує рішення спортсменки.

Додамо, Грачова успішно здолала перші 2 раунди на "Ролан Гаррос-2024". До речі, дві українки також пробилися до 3-го кола на Турнірі Великого Шлему. Раніше "Телеграф" представив топ-7 найгарячіших тенісисток на кортах Парижа.