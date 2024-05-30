Зведуть з розуму будь-якого чоловіка: красуні-тенісистки на "Ролан-Гаррос" (фото)

Сучасні тенісистки популярні не лише на спортивному фронті

На ґрунтових кортах Парижа проходить 123-й розіграш щорічного професійного тенісного турніру серії Великого шлему "Ролан Гаррос-2024". За головний ґрунтовий трофей борються сотні тенісисток, багато з яких мають модельну зовнішність.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги топ-7 найгарячіших тенісисток на французькому "мейджорі". До списку потрапили дві представниці України.

Донна Векіч

27-річна володарка чотирьох титулів WTA з Хорватії вдало стартувала на "Ролан Гаррос", пройшовши одразу двох представниць України: Лесю Цуренко та Марту Костюк. На красуню в Instagram підписано понад 200 тисяч людей.

Донна Векіч

Сорана Кирстя

34-річна румунська тенісистка не зуміла подолати перший тур Відкритого чемпіонату Франції, поступившись Анні Блінковій. За тенісисткою, яка має на рахунку 2 перемоги на рівні WTA, у соцмережах стежать понад 200 тисяч осіб.

Сорана Кирстя

Паула Бадоса

26-річна іспанка тричі брала титули на рівні WTA. За спортсменкою в Instagram стежать понад мільйон користувачів. Паула вже пробилася до 3-го раунду на "мейджорі" в Парижі.

Паула Бадоса

Ана Богдан

31-річна румунська тенісистка може похвалитися 3 титулами WTA. У Франції Ана поки що йде без поразок. У Instagram за нею слідкує 100-тисячна армія підписників.

Ана Богдан

Осеан Доден

27-річна француженка за свою кар’єру виграла лише один титул WTA. На домашньому Турнірі Великого Шлему Осеан, на яку підписано близько 40 тисяч людей, виступає у парному розряді.

Осеан Доден

Марта Костюк

21-річна українка не зуміла подолати другий раунд на "Ролан Гаррос-2024", але продовжить виступи на турнірі у парному розряді. У Instagram за українкою, яка лише раз вигравала титул на рівні WTA, стежать 277 тисяч підписників.

Марта Костюк

Даяна Ястремська

24-річна уродженка Одеси лише нещодавно виграла свій перший титул на рівні WTA 125. За українкою у соцмережах стежить майже 200-тисячна "армія". На "Ролан Гаррос-2024" Даяна вже дісталася 3-го раунду.

Даяна Ястремська

Нагадаємо, перед "Ролан Гаррос-2024" українська тенісистка Ангеліна Калініна (№56 WTA) перемогла тенісистку з топ-10 рейтингу WTA. Раніше стало відомо, скільки українок виступить на "Вімблдоні-2024".