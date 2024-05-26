Світоліна, Костюк та інші на "Ролан Гаррос-2024": розклад та результати українців

Українські тенісисти розпочинають свій шлях на Відкритому чемпіонаті Франції

У неділю, 26 травня, стартує 123-й розіграш щорічного професійного тенісного турніру серії Великого Шлему "Ролан Гаррос-2024". Турнір є головним тенісним змаганням світу на ґрунтових покриттях.

На турнір кваліфікувалися 9 українців. Про це повідомляє "Телеграф".

6 українок виступить у жіночому одиночному розряді: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна, Леся Цуренко та Юлія Стародубцева. Людмила та Надія Кіченок, а також Денис Молчанов виступлять у парному розряді.

Розклад та результати українців на "Ролан Гаррос-2024" (оновлюється)

26 травня

R128 Айла Томлянович — Даяна Ястремська — після 12:00

R128 Лаура Пігоссі — Марта Костюк — після 12:00

R128 Донна Векич — Леся Цуренко — після 13:30

27 травня

R128 Ангеліна Калініна — Каміла Осоріо — після 12:00

R128 Еліна Світоліна — Кароліна Плішкова — після 12:00

R128 Юлія Стародубцева – Крістіна Букса – після 12:00

Раніше повідомлялося, що Калініна дійшла до півфіналу на турнірі у Страсбурзі. Напередодні стало відомо, скільки українок зіграє на Вімблдоні-2024.