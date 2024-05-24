Українська тенісистка створила сенсацію перед "Ролан Гаррос-2024" (відео)

Спортсменка блискуче виступає на ґрунті

У п’ятницю, 24 травня, українська тенісистка Ангеліна Калініна (№56 WTA) перемогла шосту ракетку світу Маркету Вондроушову (№6 WTA) із Чехії у чвертьфіналі турніру WTA 500 у Страсбурзі (Франція). Незабаром Ангеліна разом з іншими українками стартує на Відкритому чемпіонаті Франції-2024.

Поєдинок Калініної та Вондроушової завершився вольовою перемогою українки з рахунком 5:7, 6:3, 6:2. Про це повідомляє "Телеграф".

Зустріч тривала 2 години 37 хвилин. Додамо, що Ангеліна вдруге в сезоні обіграла суперницю з топ-10 рейтингу WTA. Крім того, Калініна довела рахунок в особистих зустрічах із Вондроушовою до 3:1.

У півфіналі Ангеліна зустрінеться з Даніель Коллінз (№12 WTA) із США. Матч 1/2 фіналу проти американки також заплановано на п’ятницю.

Нагадаємо, у квітні 2024 року українська тенісистка Марта Костюк (№27 WTA) програла фінальний матч на турнірі WTA 500 у Штутгарті представниці Казахстану Олені Рибакіній (№4 WTA). Українка у Німеччині здобула три перемоги над тенісистками з топ-10 рейтингу WTA.