У РФ висунули безглузде звинувачення третій ракетці світу

У Росії підозрюють іменитого тенісиста в участі у договірних матчах

Російський підприємець Михайло Зальцман звинуватив іспанського тенісиста Карлоса Алькараса у грі на ставках. Іспанець минулого сезону виграв "Вімблдон".

Колишній власник букмекерської контори "Уткін, Нобель та Маленков" Зальцман написав в АТР, оргкомітет "Мастерса" в Мадриді, Федерацію тенісу Іспанії та іспанську прокуратуру, передає rosbalt.ru. Михайло заявив, що має "переконливі докази зв’язку тенісиста Алькараса з бандитськими угрупованнями".

На думку росіянина, Алькарас у двох останніх матчах навмисне здавав гейм на своїх подачах. Йдеться про матчі проти Олександра Шевченка та Ян-Леннарда Штруффа.

"Останнім часом багато хто воліє так звані live-ставки. І коли йдеться про потенційно останній гейм у матчі, на них "заряджаються" дуже великі суми, оскільки це остання ставка в матчі. Оскільки на Алькараса коефіцієнт на його перемогу в геймі зі своєю подачею невисокий, суми ставляться ще більше, щоб виграш був відчутним.

Зараз проходить великий турнір на ґрунті у рідній для Алькаркса Іспанії, відповідно, за нього вболіває і ставить саме на нього вся Іспанія. Оскільки дуже великі гроші стоять з одного боку на перемогу Алькараса, на інший бік також можна ставити дуже значні суми. І з огляду на те, що з іншого боку коефіцієнт діаметрально протилежний маленькому коефіцієнту ставок на Алькараса, у разі перемоги виходять геть гігантські суми. По суті, всі гроші, які ставили іспанські шанувальники Алькараса, перекочували до рук шахраїв", — сказав Зальцман.

У мережі лише висміяли позицію Зальцмана. Користувачі жартують, що хтось просто програв на ставках.

Раніше повідомлялося, що в українському тенісі стався гучний скандал на ТБ. У результаті сторони конфлікту зуміли домовитися.