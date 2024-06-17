Що він там забув? У місті Євро-2024 помітили пам'ятник, який масово зносили в Україні

Пам’ятник з’явився завдяки зусиллям ортодоксальних комуністів

У Гельзенкірхені, де напередодні пройшов матч Євро-2024 Сербія — Англія, привертає до себе увагу пам’ятник Володимиру Леніну. Скульптуру "вождя пролетаріату" встановили у місті ще 2020-го року.

Пам’ятник стоїть біля замку Орст — головної пам’ятки міста, також привертаючи до себе особливу увагу туристів, повідомляє Sports.ru. Втім, збірна України не проводитиме матчі в цьому місті, як мінімум, на груповому етапі і пам’ятник має шанс вціліти, не потрапивши під гарячу руку наших фанатів.

В Україні пам'ятники Леніну почали масово зносити в період 2013-14 років, так званий "ленінопад". А потім продовжили в рамках подальшої декомунізації, з 2016 року.

У Гельзенкірхені скульптуру встановили члени ліворадикальної Марксистсько-ленінської партії Німеччини (МЛПГ), заснованої в 1982 році, яка налічує менше 3000 членів. Вони вважають себе прихильниками поглядів Володимира Леніна та Карла Маркса і дистанціюються від НДР та "імперіалістичної" політики СРСР після приходу до влади Хрущова.

Статую роботи чеського скульптора, створену у 1957 році, вони купили через інтернет за 16 000 євро. Спочатку її встановили 1957-го у Чехословаччині – до 40-річного ювілею приходу до влади в Росії більшовиків. Після падіння соціалізму у Східній Європі скульптуру прибрали.

При цьому, проти встановлення пам’ятника в Гельзенкірхені ще 2020-го року виступила влада міста. На думку міської адміністрації, статуя зашкодить пам’ятнику архітектури — будівлі, перед якою її встановили. Однак суд вирішив, що ці аргументи неспроможними, писав тоді портал DW.

Примітно, що Гельзенкірхен є містом з населенням 260 тисяч осіб у Рурській області. Раніше він був важливим центром тяжкої промисловості. Але зі згортанням видобутку вугілля місто втратило тисячі робочих місць. Згідно з дослідженнями, зараз це найбідніше місто Німеччини. Середній дохід на душу населення тут становить трохи більше ніж 16 тисяч євро на рік.