Что он там забыл? В городе Евро-2024 заметили памятник, который массово сносили в Украине

Памятник появился благодаря усилиям ортодоксальных коммунистов

В Гельзенкирхене, где накануне прошел матч Евро-2024 Сербия — Англия, привлекает к себе внимание памятник Владимиру Ленину. Скульптуру "вождя пролетариата" установили в городе еще в 2020-м году.

Памятник стоит возле замка Орст — главной достопримечательности города, также привлекая к себе повышенное внимание туристов, сообщает Sports.ru. Впрочем, сборная Украины не будет проводить матчи в этом городе, как минимум, на групповом этапе и у памятника есть шанс уцелеть, не попав под горячую руку наших фанатов.

В Украине памятники Ленину начали массово сносить в период 2013-14 годов, так называемый "ленинопад". А затем продолжили в рамках последующей декоммунизации, с 2016 года.

В Гельзенкирхене скульптуру установили члены леворадикальной Марксистско-ленинской партии Германии (МЛПГ), основанной в 1982 году и насчитывающей менее 3000 членов. Они считают себя приверженцами взглядов Владимира Ленина и Карла Маркса и дистанцируются от ГДР и "империалистической" политики СССР после прихода к власти Хрущева.

Статую работы чешского скульптора, созданную в 1957 году, они купили через интернет за 16 000 евро. Сначала ее установили в 1957-м в Чехословакии – к 40-летнему юбилею прихода к власти в России большевиков. После падения социализма в Восточной Европе скульптуру убрали.

При этом, против установки памятника еще в 2020-м году выступили власти города. По мнению городской администрации, статуя повредит памятнику архитектуры — зданию, перед которым ее установили. Однако суд посчитал эти аргументы несостоятельными, писал тогда портал DW.

Примечательно, что Гельзенкирхен — город с населением 260 тысяч человек в Рурской области. Раньше он был важным центром тяжелой промышленности. Но со свертыванием добычи угля город лишился тысяч рабочих мест. Согласно исследованиям, сейчас это самый бедный город Германии. Средний доход на душу населения здесь составляет чуть более 16 тысяч евро в год.