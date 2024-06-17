Румунія — Україна: матч Євро-2024 вже сьогодні, о котрій початок

Синьо-жовті розпочинають свій шлях на Євро-2024

У понеділок, 17 червня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу свій перший матч проведе збірна України. У рамках 1-го туру групового етапу Євро-2024 Синьо-жовті проведуть поєдинок із командою Румунії. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Румунія — Україна.

Гра Румунія — Україна розпочне програму 4-го ігрового дня на ЧЄ-2024. Про це повідомляє "Телеграф".

Легально подивитися пряму трансляцію матчу Румунія — Україна можна на медіасервісі Megogo, а також на "Суспільне". Перший варіант стосується перегляду матчу у мережі та є платним. Megogo покаже гру за підписками: "Спорт", "Максимальна" та "Максимальна+благодійність" (вартість пробної від 99 грн за 7 днів). Безкоштовно поєдинок національної команди на Євро-2024 можна буде переглянути на регіональних телеканалах "Суспільне" (Київ, Черкаси, Полтава тощо), а також у цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV, крім ОТТ.

Матч Румунія – Україна відбудеться у Мюнхені на однойменній арені, початок зустрічі о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, відкрите тренування збірної України ледь не було зірвано вболівальниками, які хотіли отримати автограф у Михайла Мудрика. До речі, з такими ж проблемами зіткнулася команда Португалії через популярність Кріштіану Роналду.