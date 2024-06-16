Сербія — Англія: онлайн-трансляція голів на Євро-2024

Збірна Англії розпочинає свій шлях на Євро-2024

У неділю, 16 червня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу стартують головні фаворити – англійці. Протистоятимуть Трьом Левам серби.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію поєдинку групи С Сербія — Англія. У цій статті оперативно буде додано лише відео голів, а після фінального свистка – відеоогляд зустрічі.

Сербія — Англія — початок о 22:00 (оновлюється)

Стартові склади команд:

Англія приїхала до Німеччини перемагати, тому сербам буде несолодко. Англійці спробують закрити питання про вихід із групи якомога раніше, а отже сьогодні гратимуть лише на перемогу, а от Сербія, схоже, зіграє з родоначальниками футболу "другим номером", сподіваючись не пропустити багато голів. З групи можуть вийти три команди, і різниця м’ячів може зіграти ключову роль.

Зазначимо, матч Сербія — Англія можна подивитися у прямому ефірі в Україні. Додамо, що в іншому поєдинку групи Словенія та Данія переможця не виявили (1:1). З розкладом та результатами всіх матчів ЧЄ-2024 можна ознайомитись на сайті "Телеграф". Нагадаємо, угорський форвард прославився на чемпіонаті Європи, просто вийшовши на заміну.