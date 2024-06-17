В Румунії назвали найнебезпечнішого гравця збірної України на Євро-2024

Футболіст грає в іспанській "Жироні"

Колишній захисник збірної Румунії та донецького "Шахтаря" Разван Рац вважає найнебезпечнішим гравцем збірної України, яка сьогодні зіграє з румунською командою Віктора Циганкова. Гравця "Жирони" можна порівняти з Дімітрі Пайє, героєм матчу-відкриття Євро-2016 Франція — Румунія (2:1), зазначає колишній гравець.

Рац відначив у коментарі Fanatik, що Циганков чудово проявив себе в Ла Лізі минулого клубного сезону 2023/24. І назвав його головні риси.

"Треба боятися Циганкова. Він як блискавка. Добре б'є з далекої дистанції, хай він і не номер один у збірній. В Україні зараз є відмінна зв’язка у команді — Циганков та Довбик".

І додав: "Потрібно мати баланс, розуміти, де знаходиться суперник, аналізувати його, поважати. Це не означає, що Дрегушін не може нейтралізувати Мудрика чи Довбика. Але треба бути обережним, бо це небезпечні футболісти".

Також Рац зазначає: "Зараз дуже складно сказати, наскільки ми готові. Крім Станчу, у фінальному турнірі ніхто не брав участі. Гравці поставлені у нову психологічну ситуацію, преса на їхніх головах, вони чують новини від друзів, від родини".

Також гравець вважає, що на місці головного тренера збірної Румії Едуарда Йорданеску погодився б на нічию. "Це життєво важливий матч, тому що потрібно враховувати, що в наступному нашим суперником буде Бельгія. Якщо ти програєш Україні, у тебе є всі шанси повернутися додому одразу після групового етапу. Це життєво важливий матч, дуже важливо, що станеться", — додав Разван Рац.

Раніше стало відомо, що говорять букмекери про матч Євро-2024 Румунія — Україна.