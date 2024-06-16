Румунія — Україна: онлайн-трансляція матчу Євро-2024

Синьо-жовті розпочинають турнір грою проти Румунії

У понеділок, 17 червня, збірна України з футболу матчем проти Румунії розпочинає свій шлях на чемпіонаті Європи-2024. Українці потрапили на Євро-2024 через стиковий раунд, у групі Е також зіграють Бельгія та Словаччина.

"Телеграф" проведе онлайн-траснляцію матчу Румунія — Україна. Зустріч відбудеться у Мюнхені (Німеччина) на однойменній арені, початок поєдинку – о 16:00 за київським часом.

Румунія — Україна — початок о 16:00 (оновлюється)

Синьо-жовті підходять до гри з Триколірними у якості явного фаворита, проте підопічні Сергія Реброва навіть не думають про недооцінку суперника. Контрольні матчі збірної України показали її вразливість у грі із "середняками" європейського футболу, куди можна віднести й румунів. Проте наша команда зобов’язана брати очки у цій зустрічі, адже далі на нас чекають дуелі зі словаками та бельгійцями, де очки буде взяти складніше.

Додамо, що на матчі Румунія — Україна працюватиме суддівська бригада зі Швеції на чолі з 35-річним Гленном Нюбергом.

Нагадаємо, матч Румунія — Україна покажуть у нашій країні безкоштовно по ТБ, а за перегляд у мережі доведеться заплатити. Додамо, що цю гру також можна переглянути за кордоном. Напередодні букмекери оцінили шанси українців у грі з румунами.

З розкладом та результатами матчів збірної України слідкуйте у статті "Телеграфа". Крім того, у нас на сайті доступні календар та розклад усіх матчів Євро-2024.