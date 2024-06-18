"Як мені потрібно було вчинити?" Екс-гравець "Шахтаря" згадав, як проміняв український паспорт на російський

Футболіст народився у Сімферополі, а розпочинав кар’єру у "Шахтарі"

Футболіст Олександр Філін, який народився у Сімферополі та розпочинав професійну кар’єру в донецькому "Шахтарі", згадав про події 2014-го року. Тоді Крим захопили російські війська і нашвидкуруч організували референдум, анексувавши український півострів.

Гравець згадав як змінював український паспорт на російський та здивувався тому, що у донецькому клубі поставилися до цього з негативом. Слова гравця наводить Sport24.

Згадуючи про події весни 2014-го гравець зазначив: "Спочатку був у шоці, не розумів, що відбувається. Зідзвонювався з батьками, дізнавався, що і як. Коли я як кримчанин став робити російський паспорт, тренери "Шахтаря" почали ставитись до мене з негативом, упереджено. Цікаво, а як мені треба було вчинити? За національністю я росіянин, у Криму все життя спілкувалися російською мовою — українською взагалі ніхто не розмовляв. Але у "Шахтарі" цього не хотіли розуміти".

Варто зазначити, що гравець провів за "Шахтар-3" лише три матчі, так і не потрапивши до складу основної команди. Після чого поїхав до російської "Уфи". Сезон 2023/24 він провів у бельгійському "Ейпені", разом із яким вибув із вищого дивізіону чемпіонату країни до другої за значущістю ліги.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що член збірної України втік із чемпіонату Європи, щоб отримати російський паспорт.