Міг поїхати на Євро-2024 з Україною, але вибрав Росію: де зараз футболіст-зрадник Іван Ордець

Права на екс-гравця збірної України досі належать московському "Динамо"

31-річний Іван Ордець цілком міг би скласти конкуренцію багатьом гравцям у захисті збірної України, яка зараз проводить контрольні матчі перед Євро-2024. Але футболіст вибрав свій шлях, залишившись у Москві після повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну. І хай він і переїхав з часом до Німеччини, де грає за "Бохум", але шлях до збірної йому вже закрито.

Іван Ордець родом із Волноваського району Донецької області, і розпочинав свій шлях у футболі, зрозуміло, у рідному "Шахтарі". Гравець провів 10 років у рідній команді (з перервою на оренди до маріупольського "Іллічівця"), поки 2019-го не переїхав до московського "Динамо".

Затримався у Росії після повномасштабного вторгнення

І виявилося йому там настільки добре, що виїхати з Росії футболіст не наважився навіть у лютому 2022-го. Він перейшов в оренду до "Бохуму" лише влітку того ж року, п’ять місяців проживши в країні, яка розв’язала проти України повномасштабну війну.

Думку всіх українських уболівальників про Івана Ордеця лаконічно висловив Олександр Алієв: "Я навіть говорити про нього не хочу. Цьої людини для мене не існує". Аналогічної думки дотримуються Мирон Маркевич та інші відомі українські футбольні спеціалісти.

Намагався виправдатися

Тим часом сам Ордець намагався виправдати своє перебування в Росії. "Після 24 лютого 2022 року я вирішив для себе, що не більше тут гратиму. Ми вирішили це всією сім’єю, було дуже важко. Можна сказати, що щось померло всередині мене. Я подзвонив у клуб і оголосив про свою позицію. Звичайно. я хотів полишити московське "Динамо", але на той момент все що я міг зробити — я вирішив більше не виходити на поле, і ми почали думати про моє майбутнє.

Ми чекали від ФІФА, коли вони випустять якісь документи, щоби футболіст міг призупинити свій контракт, або розірвати його. Але розірвати я його не зміг, бо мав 2 роки контракту. Мій агент зв’язувався із ФІФА. Вони йому сказали, що футболіст не має права розірвати контракт, лише припинити. Як тільки ФІФА випустило цей регламент, ці правила, ми наступного дня відразу скористалися цією функцією. Таким чином, я опинився в Німеччині", – розповідав Ордець в одному з інтерв’ю.

Гравець жаліється, але він сам не зробив жодних спроб розірвати контракт з "Динамо", адже він міг це зробити в односторонньому порядку. Таке відбувається часто-густо. Але… Права на футболіста Ордеця досі належать клубу із Росії. А гравець обмежився лише орендою до німецького клубу.

Крім того, своє рішення щодо футболістів-легіонерів, які грають у клубах Росії, ФІФА ухвалив ще в березні, майже відразу після повномасштабного вторгнення. А сам Іван залишив Росію лише у літнє міжсезоння. Генеральний директор ФК "Динамо" (Москва) Павло Пивоваров у зв’язку з цим зазначив: "Відхід Ордеця не став несподіванкою. Це його право призупинити контракт, а не розірвати. Треба дізнатися у нього, чому півроку провів у Росії, не припиняв контракт і зараз припинив ".

Мало не вилетів із Бундесліги

Щодо німецького клубу гравця, то нещодавно "Бохум" міг взагалі вилетіти до другої Бундесліги, але лише якимось дивом утримався в елітному дивізіоні німецького футболу. Команда відіграла перевагу суперника "Фортуни" з Дюссельдорфа у три м’ячі після першого стикового матчу за право залишитися у Бундеслізі, після чого виграла у серії пенальті.

І ще… До 2018-го року включно Ордець регулярно викликався до збірної України, встигнувши провести у складі головної команди країни 12 матчів. Він твердо входив до обойми гравців збірної. А потім віддав перевагу перед збірною і "Шахтарем"… м

осковському "Динамо", чудово розуміючи, що в національну команду його вже не покличуть. Так гравець пропустив Євро-2020.

Минуло чотири роки. На Євро-2024, де гратиме збірна України, його також ніхто не покликав. Та й не міг покликати…