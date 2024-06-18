Антидронова гармата, похмурий Мудрик і не тільки: залаштунки провального матчу України на Євро-2024 (фото)

Навколо матчу відбувалося багато цікавого

У понеділок, 17 червня, збірна України провела стартовий матч Євро-2024, у якому розгромно програла команді Румунії. Але й окрім подій на футбольному полі у Мюнхені відбувалося багато цікавого.

Так, навколо стадіону були вжиті безпрецедентні заходи безпеки, включно з антидроновою гарматою, повідомляє румунський ProSport. Також журналісти видання відзначили "похмурого" Михайла Мудрика.

Мер безпеки багато, але, на щастя, принаймні поки що всі процеси відбуваються досить непомітно, щоб не вплинути на настрій уболівальників та команд. Так, біля одного з входів для вболівальників на арені встановлено пристрій проти дронів, щоб будь-яку спробу терористичної атаки таким чином виключили.

"Це образи, до яких нам, ймовірно, доведеться звикнути і на інших іграх на Євро-2024. І, можливо, на інших великих спортивних змаганнях, доки ситуація у світі не заспокоїться...", — роблять висновок автори видання.

Також автори статті зауважили, що гравець "Челсі" та один із найбільш небезпечних футболістів збірної України Михайло Мудрик, оцінений у 35 мільйонів євро, став головним героєм драматичної сцени наприкінці гри. 23-річний вінгер впав на поле після фінального свистка.

Гравця "Челсі" повністю "вимкнув" із гри румунський захисник "Райо Вальєкано" Андрій Рацю. Знесилений Мудрик явно не розумів, як таке могло статися.

Також на вчорашньому матчі відзначились уболівальники збірної України. Наші фани підтримували команду, у тому числі, за допомогою барабанів із патріотичним малюнком.

Вболівальник збірної України з барабаном Фото Getty Images

Як повідомляв "Телеграф", матч завершився розгромною поразкою збірної України з рахунком 0:3.