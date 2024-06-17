Катастрофа! Збірна України стартувала на Євро-2024 з нищівної поразки (відео)

Синьо-жовті програли Румунії у першій грі ЧЄ-2024

У понеділок, 17 червня, збірна України стартувала на чемпіонаті Європи-2024 з футболу матчем проти Румунії. На груповому етапі ЧЄ-2024 українці також зіграють зі Словаччиною та Бельгією.

Зустріч, що проходила у Мюнхені на однойменній арені, завершилася з рахунком 3:0 на користь Румунії. Про це повідомляє "Телеграф".

Збірна України мала невелику перевагу на початку гри, проте все змінив гол Ніколає Станчу на 29-й хвилині. Зірковий румунський півзахисник забив гол, феноменально пробивши в дотик із метрів 18-ти. Після цього Синьо-жовті опинилися в "нокдауні", а Станчу ледь не оформив дубль прямим ударом із кутового — Луніна підстрахувала поперечина.

У другому таймі Триколірні влаштували холодний душ Синьо-жовтим. На 53-й хвилині Резван Марін пальнув здалеку прямо в кут воріт, а ще через 4 хвилини Денис Дрегуш забив у порожні ворота після помилки українських футболістів у своєму штрафному майданчику. Українці завдали першого удару у рамку воріт на 76-й хвилині зусиллями Георгія Судакова. Цього виявилося замало, щоб взяти очки у цій зустрічі.

Румунія – Україна — 3:0

Голи: Станчу, 30, Р. Марін, 53, Дрегуш, 57

Попередження: Р. Марін, 79 – Конопля, 68

Румунія: Ніце – Банку, Бурке, Дрегушін, Раціу – М. Марін (Рус, 75) – Коман (Міхейле, 62), Станчу (Раковіцан, 87), Р. Марін, Ман (Хаджі, 62) – Дрегуш (Пушкаш, 76).

Україна: Лунін – Зінченко, Матвієнко, Забарний, Конопля (Тимчик, 72) – Шапаренко (Яремчук, 62), Степаненко (Бражко, 62), Судаков (Маліновський, 83) – Мудрик, Довбик, Циганков (Ярмоленко, 62).

Статистика гри Румунія - Україна

Цю поразку можна описати одним словом – катастрофа. Шанси збірної України на вихід із групи помітно впали.

Повний відеоогляд матчу Румунія — Україна буде доступний пізніше.

Нагадаємо, збірна України потрапила на чемпіонат Європи-2024 через стиковий раунд. На сайті "Телеграф" доступний розклад нашої команди на турнірі, а також календар та результати всіх матчів Євро-2024.

Додамо, що перед ЧЄ-2024 наша команда провела три спаринги. Українці дали бій Німеччині (0:0), поступилися Польщі (1:3) та розгромили Молдову (4:0).