Румунія — Україна: онлайн-трансляція голів на Євро-2024

Українці та румуни відкриють програму четвертого ігрового дня на ЧЄ-2024 з футболу

У понеділок, 17 червня, збірна України з футболу розпочинає свій шлях на чемпіонаті Європи-2024. Першим суперником нашої команди стане Румунія.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Румунія — Україна. У цій статті оперативно будуть доступні лише відео голів.

Румунія — Україна — початок о 16:00

Збірна України підходить до зустрічі з румунами у якості фаворита, а тому нашій команді необхідно не просто набирати очки, а перемагати. Будь-який інший результат розцінюватиметься для Синьо-жовтих як провал. Проте контрольні ігри нашої команди перед ЧЄ-2024 викликали багато питань, особливо після поразки від Польщі (1:3). Чи зможуть підопічні Сергія Реброва впоратися зі стартовим тиском дізнаємось у Мюнхені, на однойменній арені.

Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитись гру Румунія — Україна, а також ділився прогнозом букмекерів на це протистояння.

Нагадаємо, перед грою збірна України потрапила у скандал через свою форму на гру з румунами. Здавалося, що на ігровій футболці нашої команди зображено прапор Бельгії, а не Румунії. Крім того, на футболці Синьо-жовтих нанесли комерційну назву "Арени Мюнхен" — "Альянц Арена", що заборонено на турнірах під егідою УЄФА.