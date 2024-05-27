"Патріоте, де ти був?": Алієв раптово наїхав на Шевченка (відео)

Колишній "динамівець" зробив випад у бік легенди українського футболу

Колишній футболіст "Динамо" та збірної України Олександр Алієв розкритикував голову Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Шевченка. Нещодавно Алієв посварився зі своїм другом Артемом Мілевським.

Алієв наїхав на "Шеву" під час ефіру на YouTube-каналі BurBuzz. На думку Олександра, Шевченко зник на кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну і лише після звільнення Києва він почав брати участь у волонтерській діяльності.

"Коли почалася повномасштабна війна — я 4 місяці взагалі його не чув. Не чув, не бачив. А 4 місяці минуло — він почав приїжджати, коли в Києві вже не було відморозків цих російських.

Ось і все це про що говорить? Натомість ми патріоти. Патріот — це той, хто бере автомат і йде на поле бою, а це бити себе в груди... Молодець, збираєш гроші для хлопців, клас.

Що там, United25? Чи що там, 24? Я не знаю що це таке. Збирай, де ти був перші 4 місяці? Коли тут все гриміло”, — заявив Алієв.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Алієв записався до лав територіальної оборони Києва, а пізніше розпочав службу у ЗСУ. Колишній футболіст отримав посвідчення учасника бойових дій, через що на нього посипалася критика. Олександр у відповідь зазначив, що отримав посвідчення УБД за "перші дні війни".

Нагадаємо, Шевченко офіційно очолив вітчизняний футбол у січні 2024 року. Андрій Миколайович розпочав роботу в УАФ зі скандалу. У квітні стали відомі попередні результати фінансового аудиту УАФ.