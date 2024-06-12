ЗСУ на Євро-2024: фани "Динамо" зробили цікаву пропозицію футболістам збірної України

Фанати наголошують, що концентрація камер на авторі гола буде однією з найбільших на планеті

Завданням футболістів збірної України під час Євро-2024, особливо коли будуть забиті м’ячі у ворота суперників, є відзначити, що вони забиті на честь ЗСУ. А концентрація камер на авторі гола буде однією з найбільших на планеті в перші 5 секунд після голу.

Про це йдеться у заяві групи "Друзі Динамо" у Facebook. Зокрема фанати зазначають:

"В ідеалі, щоб цей жест був єдиним для всіх авторів голів. Ми не будемо вказувати, який саме це має бути знак, нехай це вирішує команда, але те, що він обов’язково має бути, ми впевнені. Можна продумати, як саме це має бути. Так, це має бути так, щоб не отримати жовту картку. Хоча за певних обставин жовта картка не може зрівнятися в ціні з можливістю нагадати світу про захисників Азовсталі та інших полонених", — наголошується в заяві групи.

Уболівальники столичної команди наводять свої аргументи: "Євро, що стартує 14 червня, безсумнівно, є значущою інформаційною подією цього літа в Європі. Плюс-мінус на рівні Олімпіади. І, сподіваємось, буде використано відповідно до тієї ситуації, в якій перебуває країна. До уболівальників на трибунах можна ставитися по-різному, але є розуміння, що там знайдуться ті, хто зарядить і про ла-ла-ла (пісня "Путін — х..ло" — ред.), і про ЗСУ. А ось щодо футболістів є сумніви.

Гравці київського Динамо не можуть вигадати, кому присвячувати свої голи, та копіюють святкування з гри FIFA. Рекордні для Ла Ліги 24 рази цього сезону ми бачили Халка (голи Довбика — ред.). Святкування у вигляді навчання лондонським манерам та інша х***ня. Так, дехто потім в інтерв’ю згадував Україну, а дехто — навіть війну, але хто це бачив? Багато вказує на те, що наші футболісти не розуміють, що вони вже далеко не в першій сотні тисяч героїв в Україні. Будь-який воїн у руїнах Часового Яру зараз і ЗАВЖДИ стоятиме вище за спортсмена, який філігранно б’є по м’ячу".

Фанати також обурюються з приводу проведення УПЛ під час війни. "Тупіше заняття, ніж чемпіонат України з футболу під час повномасштабного вторгнення, було важко придумати. Один досить сумнівний, але все ж таки аргумент, для чого цей чемпіонат 23/24 був потрібен, коли поруч знищувалися цілі міста — без цієї першості підготувати збірну до чемпіонату Європи в Німеччині було б надзвичайно складно", — наголошується у заяві групи "Друзі Динамо".

Раніше повідомляли, що збірна України розгромила Молдову в останньому товариському матчі перед Євро-2024.