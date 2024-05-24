Чемпіонат України з футболу, 30 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

Чемпіонат України добігає кінця

У п’ятницю, 24 травня, матчем ЛНЗ — "Ворскла" стартує останній, 30-й тур, у в чемпіонаті України з футболу сезону 2023/24. Напередодні в українській першості визначились усі призери.

З розкладом та результатами всіх ігор Української прем’єр-ліги (УПЛ) можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. Де дивитися ігри у вашому регіоні можна дізнатися тут. У Лізі залишилося визначити 2 щасливчиків, які займуть 4-5 місця та вирушать до Ліги конференцій. На ці місця претендують "Дніпро-1", "Рух" та "Полісся". Крім того, чекає дуже цікава боротьба за "виживання" у чемпіонаті.

Розклад, результати та відеоогляди матчів 30 туру УПЛ сезону 2023/24 (оновлюється)

П’ятниця, 24 травня

ЛНЗ – "Ворскла" – 15.30

Субота, 25 травня

"Металіст 1925" – "Верес" – 15.30

"Кривбас" – "Минай" – 15.30

"Оболонь" – "Олександрія" – 15.30

"Зоря" – "Колос" – 15.30

"Полісся" – "Шахтар" – 15.30

"Чорноморець" – "Дніпро-1" – 15.30

"Рух" — "Динамо" — 15.30

Нагадаємо, у 29-му турі чемпіонату України "Шахтар" та "Дніпро-1" поділили очки. До речі, "Гірники" достроково виграли "золото" УПЛ, перемігши "Динамо".