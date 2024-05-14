"Суркіс показував непристойний жест": все про скандальний матч "Динамо" — "Шахтар" (відео)

Після матчу представники двох команд та вболівальники вибігли на поле

Матч чемпіонату України з футболу у віковій категорії до 19 років "Шахтар" — "Динамо" завершився масовою бійкою та гучним скандалом. Гра завершилася з рахунком 2:1 на користь киян.

Після матчу воротар "Динамо" В’ячеслав Суркіс (син Ігоря Суркіса — Ред) демонстративно біг у бік лави "Шахтаря" і показував непристойні жести. Про це розповів Михайло Співаковський у випуску "ТаТоТаке".

"Як мені сказали, воротар "Динамо" після матчу демонстративно біг у бік лавки "Шахтаря" і показував пальцями на статеві органи та озвучував улюблені кричалки вболівальників киян. Я цього не бачив, бо на трансляції в цей момент або була реклама, або обірвалась трансляція. Ми не бачимо цей момент. На полі з’явилася неймовірна кількість людей, ціла юрба. людей.

Коли я намагався дізнатися, як це сталося, мені сказали, що на стадіоні працювало від 3 до 12 працівників служби охорони, стюардів чи людей, які мають контролювати цю ситуацію. 12 – це не те число, це мало”, – сказав Співаковський.

У свою чергу, 43-річного тренера "Шахтаря" U-19 Олексія Бєліка було звинувачено у побитті 70-річного керівника дитячо-юнацької школи "Динамо" Олександра Іщенка. Сам Бєлік спростував інформацію про бійку і, навпаки, звинуватив представника "Динамо" у завданні удару по обличчю 15-річного гравця "Шахтаря", повідомляє Вацко.Live.

А говорячи про конфлікт з Іщенком, Бєлік виклав свою позицію в коментарі порталу "Трибуна" : "Дивіться, конфлікт справді був, але удар чи побиття — це вигадки Мохніка (Сергій Мохник — заступник генерального директора "Динамо" — Ред). Якщо говорити коректно, він просто перебільшує. Такі конфлікти у футболі бувають постійно після кожної гри, коли грають принципові суперники.

Комітет з етики та чесної гри УАФ розпочав службове розслідування щодо інцидентів після матчу 28-го туру чемпіонату України серед команд U-19 "Шахтар" — "Динамо" (1:2). Про результати розслідування буде повідомлено після вивчення всіх обставин справи.