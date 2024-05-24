Блондинка з довгими ніжками: Мілевський вперше показав свою нову дівчину (фото)

Колишній форвард "Динамо" знаходиться у романтичних стосунках

Скандальний український футболіст Артем Мілевський уперше показав фото зі своєю новою дівчиною. Напередодні "Міля" поновив футбольну кар’єру на аматорському рівні.

Мілевський розмістив у себе у сторіс на сторінці у Instagram фото з Олесею Макаревич. Дівчина також опублікувала цей знімок у себе в соцмережах, супроводивши його емодзі "серце".

"Найкрасивіші в столиці", — написала Олеся.

"Столиця рулить", — відповів на це Артем.

Нагадаємо, Мілевський у квітні підтвердив, що перебуває у стосунках. Футболіст зізнавався, що на даному етапі "пара ховається від преси". Схоже, "хованки" закінчилися в травні.

Олеся веде блоги у Instagram та Tik-Tok, де на неї підписано десятки тисяч людей. Дівчина, маючи модельну зовнішність, часто радує підписників новими яскравими образами.

Олеся Макаревич

Раніше повідомлялося, що Мілевський потрапив у мовний скандал, відмовившись спілкуватися з журналісткою українською мовою. Крім того, нещодавно в мережі випливло відео, на якому Артем влаштував своїм одноклубникам рознос в роздягальні.