Блондинка з довгими ніжками: Мілевський вперше показав свою нову дівчину (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Колишній форвард "Динамо" знаходиться у романтичних стосунках
Скандальний український футболіст Артем Мілевський уперше показав фото зі своєю новою дівчиною. Напередодні "Міля" поновив футбольну кар’єру на аматорському рівні.
Мілевський розмістив у себе у сторіс на сторінці у Instagram фото з Олесею Макаревич. Дівчина також опублікувала цей знімок у себе в соцмережах, супроводивши його емодзі "серце".
"Найкрасивіші в столиці", — написала Олеся.
"Столиця рулить", — відповів на це Артем.
Нагадаємо, Мілевський у квітні підтвердив, що перебуває у стосунках. Футболіст зізнавався, що на даному етапі "пара ховається від преси". Схоже, "хованки" закінчилися в травні.
Олеся веде блоги у Instagram та Tik-Tok, де на неї підписано десятки тисяч людей. Дівчина, маючи модельну зовнішність, часто радує підписників новими яскравими образами.
Раніше повідомлялося, що Мілевський потрапив у мовний скандал, відмовившись спілкуватися з журналісткою українською мовою. Крім того, нещодавно в мережі випливло відео, на якому Артем влаштував своїм одноклубникам рознос в роздягальні.