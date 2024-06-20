Мінус Лунін та Матвієнко? Які зміни у складі чекати від Реброва на матч Євро зі Словаччиною

Сергію Реброву потрібно терміново вносити зміни до складу після фіаско у матчі з Румунією

У п’ятницю, 21 червня, відбудеться матч 2-го туру групового етапу Євро-2024, у якому збірна України зіграє проти команди Словаччини. Це буде своєрідний матч життя для підопічних Сергія Реброва на нинішньому турнірі. Адже навіть нічия дуже ускладнить завдання команди з виходу до плей-офф.

До дуже важливого матчу команда підходить у поганому психологічному стані, на тлі великої поразки від Румунії у першому турі (0:3). "Телеграф" розмірковує, чи зможуть українці реабілітуватися у матчі з командою, яка стартувала на Євро з перемоги над фаворитом групи?

Помилки Луніна та Матвієнка

Провальна гра голкіпера Андрія Луніна та помилка в ситуації з першим голом Миколи Матвієнка порушили питання про те, чи правильний вибір зробив Ребров, визначаючи склад на перший матч. І тут мимоволі згадалися слова екс-тренера київського "Динамо" Олександра Хацкевича річної давнини. Тоді, нагадаємо, Матвієнко припускався грубих помилок у матчах проти Німеччини та Північної Македонії.

"Тренерський штаб бачить, у якій формі знаходяться гравці і як вони тренуються. Значить, у збірній у Матвієнка поки немає гідної заміни за позицією, і йому довіряють. Тренери повинні розібратися, чому він припускається результативних помилок. Грати рукою при кутовому — це неприпустима помилка для гравця рівня Матвієнка", — зауважив тоді білоруський фахівець. Цікаво, що матч із Румунією став 300-м у професійній кар’єрі для захисника "Шахтаря". Ювілей вийшов сумним. Але, вже сьогодні Матвієнка в національній команді може замінити Олександр Сваток, який чудово провів товариський матч проти Німеччини, на початку червня, коли команда готувалася до Євро.

У свою чергу Луніну прийшла підтримка від його клубу. Так, воротар "Реала" Тібо Куртуа вирішив зв’язатися з українським візаві, підбадьорив його та запевнив, що таке може статися з будь-яким кіпером. А Дані Карвахаль, Давід Алаба та головний тренер команди Карло Анчелотті також відправили Луніну повідомлення, щоб додати Андрію впевненості з огляду на те, що це лише перший матч на Євро. Питання, наскільки ця підтримка допоможе Луніну? І чи знадобляться його послуги тренерському штабу національної збірної надалі. Зрештою, у заявці команди три голкіпери. І на зміну Луніну може прийти той же Анатолій Трубін, який провів чудовий сезон у португальській "Бенфіці", або Георгій Бущан із київського "Динамо".

Невизначеність із Миколенком

Також незрозуміло чи повернеться до складу Віталій Миколенко. Захисник англійського "Евертона" отримав травму в останній товариській грі перед Євро – проти Молдови – та пропустив стартову гру турніру з румунами.

Відомо лише, що напередодні команда провела закрите тренування від ЗМІ. На ньому в розташуванні Сергія Реброва були всі 26 футболістів, включаючи Миколенка. Раніше була інформація, що захисник почав працювати із м’ячем, але за індивідуальною програмою. Тепер він в загальній группі й прогрес очевидний.

Прогноз щодо складу від УЄФА

Аналітики офіційного сайту УЄФА не бачать захисника "Евертона" у складі команди, як і воротаря Луніна. Натомість вони прогнозують появу на полі з перших хвилин Матвієнка, якого не замінять на Сватка, та Зінченка у ролі лівого захисника, замість Миколенка.

Загалом стартовий склад нашої команди, за версією УЄФА, виглядає таким чином: Трубін, Зінченко, Матвієнко, Забарний, Конопля, Шапаренко, Судаков, Степаненко, Мудрик, Циганков, Довбик.

Раніше "Телеграф" повідомляв, де і коли можна безкоштовно переглянути матч Словаччина — Україна.