Як Україна може вийти із групи на Євро-2024: є п’ять варіантів розвитку подій

У команди Сергія Реброва залишаються непогані шанси на вихід у плей-офф

У збірної України на Євро-2024, незважаючи на поразку від команди Румунії в першому матчі, залишаються хороші шанси на вихід у плей-офф — 1/8 фіналу. Для цього необов’язково вигравати два наступні матчі.

"Телеграф" поринув у нетрі регламенту турніру. І з’ясував, що для нашої команди далеко не все втрачено.

Згідно з регламентом турніру в плей-офф виходять 12 команд, які посіли 1-2 місця в кожній із шести груп і чотири найкращі з шести, що посіли 3 місця. І ми знайшли п’ять варіантів, за яких команда Реброва може вийти з групи.

1. Якщо наша команда виграє обидва матчі, що залишилися, — у Словаччини та Бельгії, й набере 6 очок. Це ідеальний варіант, при якому команда може зайняти і 1-е місце у підсумковій турнірній таблиці квартету.

2. Якщо наша команда одного разу виграє та в іншій грі зіграє внічию – 4 очки. З цим показником також можна розраховувати на підсумкове 2 місце. Крім того, якщо збірна України все ж таки займе 3-е місце з 4 очками, то є велика ймовірність того, що, як мінімум, у двох інших групах треті команди наберуть 3 і менше очок.

3. Якщо українці один матч виграють та один програють. З 3 балами у підсумковій таблиці вони будуть конкурувати з командами з інших груп і також можуть потрапити до плей-офф.

4. Якщо команда Реброва два матчі, що залишилися, у групі зведе внічию — 2 очки. Так, із двома балами можна пройти до 1/8 фіналу. Для цього потрібно, щоб у двох інших групах 3-4 команди програли фаворитам, а між собою зіграли внічию. Тоді у них буде по 1 очку та українці їх випередять.

5. Програш словакам, великий програш бельгійців румунам та нічия у грі останнього туру Україна – Бельгія, 1 очко. У такому разі аналогічна ситуація має повторитися у двох інших групах, по 1 баллу в команд, що посіли 3-4 місця. А збірна України має випередити Бельгію та команди з інших груп за різницею м’ячів. Але з урахуванням 0:3 від команди Румунії цей варіант швидше чисто гіпотетичний.

Ну і, зрозуміло, у разі програшу у двох матчах збірна України почне пакувати валізи додому вже 26 червня. Відразу після завершення останнього матчу групового етапу проти Бельгії.

Нагадаємо, що минулого Євро-2020 збірна України вийшла з групи з 3-го місця, програвши командам Нідерландів та Австрії, але обігравши збірну Північної Македонії. Вже у плей-офф українці обіграли збірну Швеції, але в 1/4 фіналу розгромно поступилися команді Англії.

Як повідомляв "Телеграф", у п’ятницю, 21 червня, збірна України зіграє "матч життя" на Євро-2024 проти команди Словаччини.