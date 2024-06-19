Іспанія — Італія: букмекери заінтригували прогнозом на суперматч Євро-2024

Чинні чемпіони Європи — аутсайдери зустрічі

У четвер, 20 червня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу відбудеться велика гра. У "репетиції" фіналу візьмуть участь два фаворити ЧЄ-2024 — Іспанія та Італія. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Іспанія — Італія.

На думку букмекерів, збірна Іспанії є невеликим фаворитом протистояння. Про це повідомляє Favbet.

На тріумф Фурії Роха фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 2,19. В той самий час успіх Скуадра Адзурра менш ймовірний — коефіцієнт 3,75. Додамо, що аналітики Favbet оцінили ймовірність перемоги іспанців у 44%, а італійців – у 26%.

Прогноз букмекерів на матч Євро-2024 Іспанія — Італія

Favbet: (перемога Іспанії 2,19 — нічия 3,25 — перемога Італії 3,75)

William Hill: (2,15 — 3,10 — 3,75)

Bwin: (2,15 — 3,20 — 3,60)

Матч Іспанія — Італія відбудеться у Гельзенкірхені на стадіоні "Арена АуфШальке". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де та коли дивитися цю гру в Україні.

Нагадаємо, у першому турі ЧЄ-2024 іспанці розгромили Хорватію (3:0), а Італія насилу перемогла Албанію (2:1). З результатами інших матчів Євро-2024 можна ознайомитись на сайті "Телеграф".