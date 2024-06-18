Збірна України зіграє "матч життя" на Євро-2024: де дивитись гру зі Словаччиною

Синьо-жовті проведуть другий матч на ЧЄ-2024

Збірна України, поступившись у першому турі групового етапу чемпіонату Європи-2024 Румунії (0:3), перебуває на межі вильоту з турніру. Синьо-жовті зможуть реабілітувати перед уболівальниками вже у п’ятницю, 21 червня, коли відбудеться гра зі Словаччиною.

У прямому ефірі в Україні гру національної збірної проти словаків можна подивитися на медіаплатформі Megogo, а також на "Суспільне". Про це повідомляє "Телеграф". Крім того, за інформацією sport.ua, матчі нашої команди будуть доступні для безплатного перегляду у цифровому ефірі T2 на всіх телеканалах, що ведуть національний телемарафон.

У мережі гра групи Е буде доступна ексклюзивно на Megogo за підписками: "Спорт", "Максимальна" та "Максимальна+благодійність" (вартість пробної від 99 грн за 7 днів). Безплатно зустріч Словаччина — Україна можна буде переглянути на регіональних телеканалах "Суспільне" (Київ, Черкаси, Полтава тощо), а також у цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV, крім ОТТ.

Зазначимо, у разі поразки збірна України ризикує вилетіти з турніру, адже у третьому турі на нашу команду чекає дуель із вмотивованою Бельгією, де очки взяти буде значно складніше. Додамо, що матч Словаччина — Україна відбудеться у Дюссельдорфі на однойменній арені, початок — о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, збірна Словаччини взяла три очки з Бельгією (1:0), перевернувши ситуацію в нашій групі з ніг на голову. З розкладом та результатами всіх матчів ЧЄ-2024 з футболу можна ознайомитись на сайті "Телеграф".