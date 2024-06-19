Які шанси України? Суперкомп’ютер передбачив переможця Євро-2024 після перших матчів

Підопічні Сергія Реброва посідають місце у другій половині команд-учасниць турніру

Суперкомп’ютер Bettingexpert BETSiE підрахував шанси команд на перемогу на Євро-2024 після першого туру групового етапу, що завершився 18 червня. Фаворити турніру залишаються незмінними, як і становище збірної України.

За даними комп’ютера, команда Сергія Реброва займає 16-е місце в загальному списку, повідомляє The Sun. Імовірність успіху українців оцінюється у 0,19%.

Основними фаворитами на перемогу залишаються команди Англії (20,97), Франції (17,91) та Німеччини (16,58). До топ-5 також входять збірні Португалії (12,69) та Іспанії (10,02).

Ще п’ять команд, на думку системи, мають понад 1 відсоток шансів на успіх. Це збірні Італії (6,39), Нідерландів (4,79), Бельгії (3,12), Швейцарії (2,15) та Хорватії (1,90). Інші 14 команд мають менше одного відсотка шансів на трофей. Цікаво, що шанси команд Бельгії, яка розгромила українців у першому матчі, та Словаччини оцінюються нижче – 19-20 місця у списку команд.

Як повідомляв "Телеграф", у п’ятницю, 21 червня, збірна України проведе "матч життя" на Євро-2024 проти команди Словаччини.