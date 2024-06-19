Словаччина — Україна: де і коли безкоштовно дивитися матч Євро-2024

Синьо-жовті проведуть свій другий матч на турнірі

Збірна України, розгромно програвши Румунії (0:3), ризикує залишити чемпіонат Європи-2024 після групової стадії. У другому турі Євро-2024 Синьо-жовті зіграють проти Словаччини.

Матч групи Е Словаччина – Україна можна буде подивитися безплатно в Україні. Про це повідомляє "Телеграф".

У прямому ефірі в Україні гру національної збірної проти словаків безкоштовно можна подивитися на "Суспільне". Окрім того, гру нашої команди покажуть в ефірі телемарафону "Єдині новини" у цифровому ефірі T2.

"Суспільне" покаже зустріч Словаччина — Україна на регіональних телеканалах "Суспільне" (Київ, Черкаси, Полтава тощо), у цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV, крім ОТТ.

Поєдинок Словаччина — Україна відбудеться у п’ятницю, 21 червня, у Дюссельдорфі на однойменній арені, початок зустрічі — о 16:00 за київським часом.

Зазначимо, медіасервіс Megogo покаже всі матчі Євро-2024, включаючи ігри Синьо-жовтих, проте потрібна платна підписка (вартість пробної від 99 грн за 7 днів). Додамо, що на матчі Румунія — Україна на платформі стався збій, через що користувачі сервісу не змогли подивитися більшу частину другого тайму. З календарем, результатами та відеооглядами всіх матчів ЧЄ-2024 можна ознайомитись на сайті "Телеграф".