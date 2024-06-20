Минус Лунин и Матвиенко? Какие изменения в составе ждать от Реброва на матч Евро со Словакией

Сергею Реброву нужно срочно вносить изменения в состав после фиаско в матче с Румынией

В пятницу, 21 июня, состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024, в котором сборная Украины сыграет против команды Словакии. Это будет своеобразный матч жизни для подопечных Сергея Реброва на нынешнем турнире. Ведь даже ничья очень сильно осложнит задачу команды по выходу в плей-офф.

К очень важному матчу команда подходит в плохом психологическом состоянии, на фоне крупного поражения от Румынии в первом туре (0:3). "Телеграф" размышляет, смогут ли украинцы реабилитироваться в матче с командой, стартовавшей на Евро с победы над фаворитом группы?..

Ошибки Лунина и Матвиенко

Провальная игра голкипера Андрея Лунина и ошибка в ситуации с первым голом Николая Матвиенко поставили вопрос о том, верный ли выбор сделал Ребров, определяя состав на первый матч. И тут невольно вспомнились слова экс-тренера киевского "Динамо" Александра Хацкевича годичной давности. Тогда, напомним, Матвиенко допускал ошибки в матчах против Германии и Северной Македонии.

"Тренерский штаб видит, в какой форме находятся игроки и как они тренируются. Значит, в сборной у Матвиенко пока нет достойной замены по позиции, и ему доверяют. Тренеры должны разобраться, почему он допускает результативные ошибки. Играть рукой при угловом – это недопустимая ошибка для игрока уровня Матвиенко", — заметил тогда белорусский специалист. Любопытно, что матч с Румынией стал 300-м в профессиональной карьере для защитника "Шахтера". Юбилей получился грустным. А по позиции игрока в национальной команде может заменить Александр Сваток, отлично проведший товарищеский матч против Германии, в начале июня, когда команда готовилась к Евро. То бишь, замена Матвиенко все-таки есть.

В свою очередь, Лунину пришла поддержка от его клуба. Так, вратарь "Реала" Тибо Куртуа решил связаться с Луниным, подбодрил его и заверил, что такое может случиться с любым кипером. А Дани Карвахаль, Давид Алаба и главный тренер команды Карло Анчелотти также отправили Лунину сообщение, чтобы добавить Андрею уверенности, учитывая, что это лишь первый матч на Евро. Вопрос в том, насколько эта поддержка поможет Лунину? И понадобятся ли его услуги тренерскому штабу национальной сборной в дальнейшем. В конце концов, в заявке команды три голкипера. И на смену Лунину может прийти тот же Анатолий Трубин, проведший отличный сезон в португальской "Бенфике", или Георгий Бущан из киевского "Динамо".

Неопределенность с Миколенко

Наконец, непонятно вернется ли в состав Виталий Миколенко. Защитник английского "Эвертона" получил травму в последней товарищеской игре перед Евро – против Молдавии – и пропустил стартовую игру турнира с румынами.

Известно лишь, что накануне команда провела закрытую тренировку от СМИ. При этом в расположении Сергея Реброва были все 26 футболистов, включая и Миколенко. Ранее была информация, что защитник начал работать с мячом, но по индивидуальной программе. Теперь же он тренируется в общей группе, так что, прогресс на лицо.

Прогноз по составу от УЕФА

Аналитики официального сайта УЕФА не видят защитника "Эвертона" в составе команды, равно как и вратаря Лунина. Зато они прогнозируют появление на поле с первых минут Матвиенко, которого не заменят на Сватка, и Зинченко в роли левого защитника, вместо Миколенко.

В целом, стартовый состав нашей команды, по версии УЕФА, выглядит следующим образом: Трубин, Зинченко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Шапаренко, Судаков, Степаненко, Мудрик, Цыганков, Довбик.

Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда можно бесплатно посмотреть матч Словакия — Украина.