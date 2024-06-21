Словаччина – Україна: онлайн-трансляція матчу Євро-2024

Синьо-жовті спробують зламати опір Соколів

У п’ятницю, 21 червня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу відбудеться другий матч збірної України. Національна команда у рамках другого туру групового етапу Євро-2024 зіграє проти Словаччини.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Словаччина — Україна. Зустріч відбудеться у Дюссельдорфі на однойменній арені, початок поєдинку – о 16:00 за київським часом.

Словаччина – Україна – початок о 16:00 (оновлюється)

Україна зіграє у жовтому проти Словаччини:

Вранці в день гри стала відома заявка збірної України на гру:

Українці та словаки підходять до гри у різному настрої. У першому турі Соколи створили головну сенсацію групової стадії, завдавши поразки Бельгії (1:0), а українці провели свій найгірший поєдинок року, поступившись румунам з рахунком 0:3. Поразка фаворитів групи Е сильно заплутала ситуацію у нашому квартеті, де все перевернулося з ніг на голову. Тепер Україна не має права на помилку, Синьо-жовті приїхали до Дюсельдорфа лише за перемогою. Подивимося, як на це відреагують словаки.

Повний відеоогляд матчу Румунія — Україна:

Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли безплатно дивитися матч Словаччина — Україна, а також ділився прогнозом букмекерів на це протистояння.

Нагадаємо, збірна України потрапила на чемпіонат Європи-2024 через стиковий раунд Ліги націй. На сайті "Телеграф" доступний розклад нашої команди на турнірі та календар та результати всіх матчів Євро-2024.