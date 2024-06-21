Чергова робота росіян? На матчі Україна-Словаччина засвітився жовто-блакитний стяг з провокативним написом

Знову "співають" про легітимність Зеленського

Майже кожна спортивна подія не проходить без скандалів та провокацій, так сталось і 21 червня на чемпіонаті Європи-2024 з футболу на матчі Словаччина-Україна. Під час одного з таймів вболівальники помітили український прапор з провокативним написом.

Про це повідомляє журналіст Ендрю Тодос. Він же і опублікував фото жовто-блакитного стяга, на якому написано "Поверніть нам вибори!".

Перші кадри провокаційного прапора з'явилися о 16:04.

І вже за пів години його зняли. Наразі не відомо подробиці цієї події та хто стоїть за цим. Зауважимо, що напис на прапорі підіймає нещодавно нашумілу тему щодо легітимності президента України Володимира Зеленського. Адже 20 травня 2024 року закінчився його 5 річний термін перебування на відповідній посаді, проте згідно з Конституцією пан Зеленський залишається законним президентом на час воєнного стану.

Станом на 17:40 йде другий тайм матчу. Рахунок становить — 1:2, на користь України.

Зауважимо, що матч Словаччина — Україна відбувається на стадіоні "Меркур Шпіль-Арена" у Дюссельдорфі, Німеччина.

Нагадаємо, збірна України потрапила на чемпіонат Європи-2024 через стиковий раунд Ліги націй. На сайті "Телеграф" доступний розклад нашої команди на турнірі та календар та результати всіх матчів Євро-2024.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у мережі розганяють фейки про матч Україна — Румунія. Під час нього наша збірна невдало стартувала, програвши суперникам з рахунком 3:0.