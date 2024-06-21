Словаччина — Україна: все про матч Євро-2024, онлайн

Головні новини перед грою

У п’ятницю, 21 червня, збірна України у рамках 2 туру групового раунду чемпіонату Європи-2024 з футболу зіграє зі Словаччиною. Напередодні Синьо-жовті програли Румунії (0:3), значно ускладнивши собі завдання виходу у плей-оф.

"Телеграф" проведе онлайн ігрового дня збірної України. У цій статті оперативно буде додано новини до і після гри. Пряма трансляція матчу Словаччина — Україна доступна за посиланням. Крім того, у нас на сайті оперативно публікуватимуться відео голів та найкращі моменти зустрічі.

Словаччина — Україна: день матчу (оновлюється)

Україна зіграє у жовтому проти Словаччини.

Вранці у день гри головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився із фінальною заявкою на гру.

Збірна України в першому турі ЧЄ-2024 з футболу зазнала тяжкої поразки від Румунії. А Словаччина, навпаки, порадувала своїх фанатів сенсаційною перемогою над Бельгією.

Повний відеоогляд матчу Румунія — Україна.

Повний відеоогляд матчу Бельгія — Словаччина

Турнірне становище зобов’язує збірну України не лише перемагати, а й багато забивати. В іншому випадку команда ризикує не потрапити у плей-оф.

Нагадаємо, матч Словаччина — Україна відбудеться у Дюссельдорфі на красені-стадіоні з однойменною назвою, початок зустрічі о 16:00 за київським часом.

Дюсельдорф Арена

Поєдинок збірної України можна буде переглянути онлайн безплатно, а букмекери впевнені в успіху Синьо-жовтих. На сайті "Телеграф" доступний розклад нашої команди на турнірі та календар та результати всіх матчів Євро-2024.