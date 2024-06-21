Нас врятує лише це: аналітики підрахували шанси збірної України на Євро-2024

Перемога над Словаччиною суттєво підвищить шанси команди Сергія Реброва на місце у плей-офф.

У п’ятницю, 21 червня, збірна України проведе матч 2 туру Євро-2024 проти команди Словаччини. Перемога у цій грі суттєво підвищить шанси команди Сергія Реброва вихід у плей-офф.

Потенційна третя команда Групи E, де виступає збірна України, перебуває у вигіднішому становищі, ніж напередодні. Для того, щоб вийти в плей-офф команді необхідно набрати лише три очки, а різниця м’ячів не матиме значення, прогнозують аналітики Football Meets Data.

Також, за підсумками матчів п’ятниці, 21 червня, на Євро-2024 3-я команда із групи C, а не група A, буде серед тих, хто пропустить плей-офф. Водночас, шанси третьої команди Групи А підвищуються.

У середу-четвер відбулися 6 матчів другого туру в Групах А — С, на підставі яких і було зроблено прогноз. На те, що третя збірна квартету Е не потрапить до плей-офф, дається лише 11%.

До речі, на даний момент у таблиці Групи Е у збірних Румунії та Словаччини по 3 очки, України та Бельгії — 0. І у підсумковій трійці квартету можуть опинитися лише команди, у яких не менше 4 очок. Українці програли Румунії у першому матчі (0:3), а у заключному турі, 26 червня, зіграють із Бельгією.

Гра Словаччина – Україна розпочнеться 21 червня о 16.00 за київським часом. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу.

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