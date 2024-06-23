Шанси є: що потрібно збірній України для виходу до плей-офф Євро-2024?

Команда Сергія Реброва може потрапити до плей-офф навіть у разі поразки

У суботу, 22 червня, завершився 2-й тур групового етапу Євро. Збірна України, незважаючи на перемогу над командою Словаччини, посідає останнє 4-е місце у Групі Е.

Проте, підопічні Сергія Реброва мають усі шанси вийти у плей-офф. Навіть у разі поразки у матчі останнього туру з командою Бельгії. Телеграф розібрав шанси нашої команди.

Зазначимо, що зараз у всіх чотирьох збірних — Румунії, Бельгії, Словаччини та України по 3 очки. І саме в такому порядку вони розташувалися у таблиці за додатковими показниками, різницею м’ячів. У Румунії вона 3-2, Бельгії — 2-1, Словаччини — 2-2 та України — 2-4.

Що потрібно для виходу до плей-офф збірної України? Ми прорахували всі варіанти, серед яких знайшлося місце й поразці.

1.Перемога над Бельгією. У цьому випадку збірна України набирає 6 очок і потрапляє до плей-офф, щонайменше з 2-го місця. А якщо в паралельному матчі Словаччина виграє у Румунії, чи команди зіграють унічию, то наша команда виходить із першого місця у групі. Адже очний матч у Словаччини підопічні Реброва виграли.

2.Нічия з Бельгією. У цьому випадку обидві команди набирають по 4 очки і бельгійці залишаються вищими за українців. І в паралельному матчі треба вболівати за перемогу будь-якої з команд. Тоді збірна України вийде до 1/8 фіналу із 3-го місця. А от якщо паралельний матч також завершиться внічию, то збірна України залишиться на останньому 4-му місці та завершить виступи на Євро.

3. Поразка від Бельгії. У цьому випадку українській команді потрібно розраховувати на перемогу збірної Румунії у паралельному матчі. Тоді у збірних Бельгії та Румунії буде по 6 очок, а України та Словаччини — по 3. І наша команда випередить суперника у боротьбі за 3-е місце, знову ж таки, завдяки перемозі в очній зустрічі. І з трьома очками можна сподіватися на вихід у плей-офф.

Нагадаємо, що на минулому Євро-2020 збірна України вийшла з групи з 3-го місця, набравши 3 очки — програвши командам Нідерландів та Австрії, але обігравши збірну Північної Македонії. Вже в плей-офф, 1/8 фіналу, українці обіграли збірну Швеції, але в 1/4 фіналу розгромно поступилися команді Англії.

Свій заключний матч на груповому етапі збірна України проведе у середу, 26 червня. Початок гри о 19.00 за київським часом.