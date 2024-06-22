Україна — Бельгія: де і коли безкоштовно дивитися матч Євро-2024

Синьо-жовті борються за путівку у плей-оф

У середу, 26 червня, збірна України зіграє свій завершальний матч групового етапу на чемпіонаті Європи-2024 з футболу у Німеччині. У перших двох іграх на ЧЄ-2024 Синьо-жовті набрали лише три очки. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Україна — Бельгія.

У прямому ефірі в Україні матч групи Е Україна – Бельгія можна подивитися безплатно. Про це повідомляє "Телеграф".

Гра Синьо-жовтих проти Червоних Дияволів безкоштовно можна подивитися на "Суспільне". Окрім того, зустріч нашої команди безплатно покажуть в ефірі телемарафону "Єдині новини" у цифровому ефірі T2.

"Суспільне" покаже зустріч Україна — Бельгія на регіональних телеканалах "Суспільне" (Київ, Львів, Вінниця тощо), у цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV, крім ОТТ.

Гра Україна – Бельгія відбудеться у Штутгарті на однойменній арені, початок – о 19:00 за київським часом. З розкладом та календарем усіх матчів Євро-2024 можна ознайомитись на сайті "Телеграф".

Нагадаємо, у першому турі ЧЄ-2024 збірна України поступилася Румунії (0:3), а у другому мінімально здолала Словаччину (2:1).