Реакція Реброва на переможний гол на Євро-2024 стала вірусною у мережі (відео)

Наставник спочатку вважав гольовий пас Шапаренко помилкою

Збірна України перемогла Словаччину (2:1) у другому турі чемпіонату Європи-2024 з футболу. Переможний гол Синьо-жовтих завірусився у мережі не лише через майстерність Романа Яремчука.

Реакція головного тренера Синьо-жовтих Сергія Реброва потрапила в об'єктив телекамери. Один із користувачів reddit зазначив, що наставник спочатку не повірив у задум Миколи Шапаренка.

Нагадаємо, за рахунку 1:1 на 80-й хвилині Шапаренко несподівано закинув м’яч у чужий штрафний майданчик на Яремчука. У цей момент Ребров вважав, що атака завершена, проте Роман ідеально прийняв м’яч, після чого проштовхнув його повз воротаря збірної Словаччини Мартіна Дубравки. Цей гол приніс Україні важливі три очки у боротьбі за путівку у плей-оф.

Нагадаємо, збірна України потрапила на чемпіонат Європи-2024 через стиковий раунд Ліги націй УЄФА. У першому турі Євро-2024 українці розгромно програли Румунії (0:3), а словаки сенсаційно перемогли Бельгію (1:0). У третьому турі на нашу команду чекає важка дуель із вмотивованою Бельгією.

На сайті "Телеграф" доступний розклад збірної України на ЧЄ-2024, а також календар та результати всіх матчів Євро-2024.