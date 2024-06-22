Бельгія — Румунія: онлайн-трансляція голів Євро-2024

У групі збірної України склалася заплутана ситуація

У суботу, 22 червня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу відбудеться завершальний матч другого туру в групі Е. Закриватимуть ігровий день Бельгія та Румунія.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Бельгія — Румунія. У цій статті оперативно будуть доступні лише відео голів, а по закінченні зустрічі найкращі моменти поєдинку.

Бельгія — Румунія — початок о 22:00 (оновлюється)

Румуні та бельгійці створили головні сенсації у першому турі Євро-2024, щоправда, Триколірні зробили це зі знаком "плюс", а ось Червоні Дияволи — зі знаком "мінус". Очікується, що мотивована Бельгія знищить Румунію в другому турі, проте що на це скажуть Станчу та Компанія? У будь-якому разі у групі Е, де також виступає Україна та Словаччина, склалася унікальна ситуація. Імовірно, що після другого туру всі команди матимуть по три очки, а після третього туру може виникнути ситуація, що у всіх збірних буде по 4 бали. У цьому випадку дуже важливою є різниця м’ячів.

Додамо, що гру Бельгія — Румунія можна переглянути у прямому ефірі в Україні. До речі, ця гра відбудеться у Кельні на "Штадіон Кельн".

Нагадаємо, у першому турі Бельгія сенсаційно поступилася Словаччині (0:1), а Румунія розгромила Україну (3:0). На сайті "Телеграф" доступні календар та результати всіх матчів Євро-2024.