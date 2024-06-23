Шансы есть: что нужно сборной Украины для выхода в плей-офф Евро-2024?

Команда Сергея Реброва может попасть в плей-офф даже в случае поражения

В субботу, 22 июня, завершился 2-й тур группового этапа Евро. Сборная Украины, несмотря на победу над командой Словакии, занимает последнее 4-е место в Группе Е.

Тем не менее, у подопечных Сергея Реброва есть все шансы выйти в плей-офф. Даже в случае поражения в матче последнего тура с командой Бельгии. "Телеграф" разобрал шансы нашей команды.

Отметим, что сейчас у всех четырех сборных — Румынии, Бельгии, Словакии и Украины по 3 очка. И именно в таком порядке они расположились в таблице по дополнительным показателям, разнице мячей. У Румынии она 3-2, "Бельгии — 2-1, Словакии — 2-2 и Украины 2-4.

Что нужно для выхода в плей-офф сборной Украины? Мы просчитали все варианты, среди которых нашлось место и… поражению.

1.Победа над Бельгией. В этом случае сборная Украины набирает 6 очков и попадает в плей-офф, минимум со 2-го места. А если в параллельном матче Словакия выиграет у Румынии, или команды сыграют вничью, то наша команда выходит с первого места в группе. Ведь очный матч у Словакии подопечные Реброва выиграли.

2.Ничья с Бельгией. В этом случае обе команды набирают по 4 очка и бельгийцы остаются выше украинцев. И в параллельном матче нужно болеть за победу любой из команд. Тогда сборная Украины выйдет в 1/8 финала с 3-го места. А вот если параллельный матч также завершится вничью, то сборная Украины останется на последнем 4-м месте и завершит выступления на Евро.

3.Поражение от Бельгии. В этом случае украинской команде нужно рассчитывать на победу сборной Румынии в параллельном матче. Тогда у сборных Бельгии и Румынии будет по 6 очков, а у Украины и Словакии — по 3. И наша команда опередит соперника в борьбе за 3-е место, благодаря победе в очной встрече. И с 3-мя очками можно надеяться на выход в плей-офф.

Напомним, что на прошлом Евро-2020 сборная Украины вышла из группы с 3-го места и с 3-мя очками — проиграв командам Нидерландов и Австрии, но обыграв сборную Северной Македонии. Уже в плей-офф, 1/8 финала, украинцы обыграли сборную Швеции, но в 1/4 финала разгромно уступили команде Англии.

Свой заключительный матч на групповом этапе сборная Украины проведет в среду, 26 июня. Начало игры в 19.00 по киевскому времени.