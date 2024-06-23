Шотландія — Угорщина: онлайн голів на Євро-2024

Команди борються за третє місце у групі

У неділю, 23 червня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу розпочнеться третій тур. Першими зіграють представники групи А Шотландія та Угорщина.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Шотландія — Угорщина. У цій статті оперативно будуть доступні лише відео голів, а після закінчення гри – найкращі моменти зустрічі.

Шотландія — Угорщина — початок о 22:00 (оновлюється)

Збірні Шотландії та Угорщини близькі до вильоту з Євро-2024. Угорщині потрібна лише перемога, щоб розраховувати на потрапляння до 1/8 фіналу з третього місця. Шотландців влаштує і нічия для цього, проте 2 очки може і не вистачити для попадання до наступного раунду. У паралельному матчі Швейцарія зіграє проти Німеччини у битві за 1-2 місця.

Матч Шотландія – Угорщина відбудеться у Штутгарті на однойменній арені, початок зустрічі о 22:00 за київським часом. Цей матч можна подивитися в Україні у прямому ефірі, причому зробити це можна безкоштовно.

Нагадаємо, Шотландія (1 очко) на груповій стадії Євро-2024 програла Німеччині (1:5) і зіграла внічию зі Швейцарією (1:1). Угорщина (0) програла і німцям (2:0), і швейцарцям (1:3). На сайті "Телеграф" доступний календар, результати всіх матчів на чемпіонаті Європи-2024 з футболу.