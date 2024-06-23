Швейцарія — Німеччина: онлайн голів на Євро-2024

Лідери групи посперечаються за перше місце

У неділю, 23 червня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу пройдуть матчі лише у групі А. Німеччина та Швейцарія вирішуватимуть, хто вийде у 1/8 фіналу ЧЄ-2024 з першого місця, а хто – з другого.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Швейцарія — Німеччина. У цій статті оперативно будуть доступні лише відео голів, а після закінчення гри – найкращі моменти зустрічі.

Швейцарія — Німеччина — початок о 22:00 (оновлюється)

Лідери квартету А в очній дуелі вирішать питання щодо першого місця у групі. Фаворитами на папері є німці, щоправда, швейцарці здатні дати бій будь-якій команді на полі. Очна дуель команд відбудеться у Франкфурт-на-Майні на "Франкфурт Арені", початок зустрічі о 22:00 за київським часом. Паралельно в Штутгарті відбудеться інший матч групи А — Шотландія — Угорщина.

Гру Швейцарія — Німеччина покажуть в Україні по ТБ, щоправда, за перегляд цієї зустрічі доведеться заплатити.

Нагадаємо, Німеччина (6 очок) на груповій стадії Євро-2024 розгромила Шотландію (5:1) і впоралася з Угорщиною (2:0). Швейцарія (4 очки) обіграла угорців (3:1) і зіграла внічию з шотландцями (1:1). На сайті "Телеграф" доступний календар, результати всіх матчів на чемпіонаті Європи-2024 з футболу.