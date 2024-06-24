Хорватія — Італія: онлайн-трансляція голів Євро-2024

Обидві збірні ризикують залишити турнір

У понеділок, 24 червня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу відбудуться матчі у групі B. У центральному поєдинку ігрового дня Хорватія зустрінеться з Італією.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Хорватія — Італія. У цій статті оперативно будуть доступні лише відео голів, а після закінчення гри – найкращі моменти зустрічі.

Хорватія – Італія – початок о 22:00 (оновлюється)

Хорватія та Італія в очному протистоянні вирішать питання щодо виходу у плей-оф Євро-2024. Переможець вийде у 1/8 фіналу, а той, хто програє, може залишитися ні з чим. Найгірше становище у хорватів, яким потрібна лише перемога. Італію у цій зустрічі влаштує нічия, яка гарантує їм друге місце у квартеті. Додамо, що у паралельній грі групи B зустрінуться Іспанія та Албанія.

Матч Хорватія — Італія покажуть в Україні на ТБ, проте за легальний перегляд поєдинку доведеться заплатити. Додамо, що гра відбудеться у Лейпцигу на однойменному стадіоні, початок о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, на Євро-2024 хорвати програли іспанцям (0:3), після чого зіграли внічию з албанцями (2:2). Італія, у свою чергу, здолала Албанію (2:1) і поступилася Іспанії (0:1). На сайті "Телеграф" доступний календар, результати всіх матчів на чемпіонаті Європи-2024 з футболу.