Євро-2024: календар, результати матчів та турнірні розклади
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Головний футбольний турнір року пройде у Німеччині
У п’ятницю, 14 червня, у Німеччині стартує 17-й чемпіонат Європи з футболу. Євро-2024 покажуть в Україні на кількох платформах.
"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад та результати матчів ЧЄ-2024. Відеоогляди всіх ігор Євро-2024 можна переглянути у нас на сайті.
Розклад та результати матчів Євро-2024 з футболу (оновлюється)
Груповий етап
Група A
14.06 – 22:00 – Німеччина – Шотландія
15.06 – 16:00 – Угорщина – Швейцарія
19.06 – 19:00 – Німеччина – Угорщина
19.06 – 22:00 – Шотландія – Швейцарія
23.06 – 22:00 – Швейцарія – Німеччина
23.06 – 22:00 – Шотландія – Угорщина
Група В
15.06 – 19:00 – Іспанія – Хорватія
15.06 – 22:00 – Італія – Албанія
19.06 – 16:00 – Хорватія – Албанія
20.06 – 22:00 – Іспанія – Італія
24.06 – 22:00 – Албанія – Іспанія
24.06 – 22:00 – Хорватія – Італія
Група С
16.06 – 19:00 – Словенія – Данія
16.06 – 22:00 – Сербія – Англія
20.06 – 16:00 – Словенія – Сербія
20.06 – 19:00 – Данія – Англія
25.06 – 22:00 – Англія – Словенія
25.06 – 22:00 – Данія – Сербія
Група D
16.06 – 16:00 – Польща – Нідерланди
17.06 – 22:00 – Австрія – Франція
21.06 – 19:00 – Польща – Австрія
21.06 – 22:00 – Нідерланди – Франція
25.06 – 19:00 – Нідерланди – Австрія
25.06 – 19:00 – Франція – Польща
Група Е
17.06 – 16:00 – Румунія – Україна
17.06 – 19:00 – Бельгія – Словаччина
21.06 – 16:00 – Словаччина – Україна
22.06 – 22:00 – Бельгія – Румунія
26.06 – 19:00 – Словаччина – Румунія
26.06 – 19:00 – Україна – Бельгія
Група F
18.06 – 19:00 – Туреччина – Грузія
18.06 – 22:00 – Португалія – Чехія
22.06 – 16:00 – Грузія – Чехія
22.06 – 19:00 – Туреччина – Португалія
26.06 – 22:00 – Грузія – Португалія
26.06 – 22:00 – Чехія – Туреччина
Раніше повідомлялося, що збірна України оселилася у готелі Legere-Hotel Taunusstein. Цей готель виявився одним із найдешевших, які обрали команди-учасниці Євро-2024. До речі, на матчі Синьо-жовті роз’їжджатимуть автобусом преміумкласу Mercedes-Benz Tourismo.