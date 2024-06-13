Євро-2024: календар, результати матчів та турнірні розклади

Головний футбольний турнір року пройде у Німеччині

У п’ятницю, 14 червня, у Німеччині стартує 17-й чемпіонат Європи з футболу. Євро-2024 покажуть в Україні на кількох платформах.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад та результати матчів ЧЄ-2024. Відеоогляди всіх ігор Євро-2024 можна переглянути у нас на сайті.

Розклад та результати матчів Євро-2024 з футболу (оновлюється)

Груповий етап

Групи на чемпіонаті Європи-2024 з футболу

Група A

14.06 – 22:00 – Німеччина – Шотландія

15.06 – 16:00 – Угорщина – Швейцарія

19.06 – 19:00 – Німеччина – Угорщина

19.06 – 22:00 – Шотландія – Швейцарія

23.06 – 22:00 – Швейцарія – Німеччина

23.06 – 22:00 – Шотландія – Угорщина

Група В

15.06 – 19:00 – Іспанія – Хорватія

15.06 – 22:00 – Італія – Албанія

19.06 – 16:00 – Хорватія – Албанія

20.06 – 22:00 – Іспанія – Італія

24.06 – 22:00 – Албанія – Іспанія

24.06 – 22:00 – Хорватія – Італія

Група С

16.06 – 19:00 – Словенія – Данія

16.06 – 22:00 – Сербія – Англія

20.06 – 16:00 – Словенія – Сербія

20.06 – 19:00 – Данія – Англія

25.06 – 22:00 – Англія – Словенія

25.06 – 22:00 – Данія – Сербія

Група D

16.06 – 16:00 – Польща – Нідерланди

17.06 – 22:00 – Австрія – Франція

21.06 – 19:00 – Польща – Австрія

21.06 – 22:00 – Нідерланди – Франція

25.06 – 19:00 – Нідерланди – Австрія

25.06 – 19:00 – Франція – Польща

Група Е

17.06 – 16:00 – Румунія – Україна

17.06 – 19:00 – Бельгія – Словаччина

21.06 – 16:00 – Словаччина – Україна

22.06 – 22:00 – Бельгія – Румунія

26.06 – 19:00 – Словаччина – Румунія

26.06 – 19:00 – Україна – Бельгія

Група F

18.06 – 19:00 – Туреччина – Грузія

18.06 – 22:00 – Португалія – Чехія

22.06 – 16:00 – Грузія – Чехія

22.06 – 19:00 – Туреччина – Португалія

26.06 – 22:00 – Грузія – Португалія

26.06 – 22:00 – Чехія – Туреччина

Раніше повідомлялося, що збірна України оселилася у готелі Legere-Hotel Taunusstein. Цей готель виявився одним із найдешевших, які обрали команди-учасниці Євро-2024. До речі, на матчі Синьо-жовті роз’їжджатимуть автобусом преміумкласу Mercedes-Benz Tourismo.